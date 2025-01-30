上川隆也が主演するドラマ、「問題物件」（フジテレビ系）の第3話が29日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、心霊物件やゴミ屋敷など、不動産物件で起こる不思議な事件を、謎の男・犬頭光太郎（上川）と不動産会社のクレーム担当・若宮恵美⼦（内田理央）が鮮やかに解決していく不動産ミステリー。ある日、恵美⼦（内田）は室長・大島雅弘（宮世琉弥）とコミュニケーションを取り、間取り図や物件に