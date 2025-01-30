トランプ大統領は29日、自身のSNS上で、「FRBとパウエル議長は自らが作り出したインフレという問題を食い止められなかった」と批判したうえで、自分ならエネルギー生産や規制緩和などによりインフレを止められる、と主張しました。また、銀行規制をめぐってFRBは「酷い仕事をしてきた」とも批判しています。この日、FRBは4会合ぶりに利下げを見送り、政策金利を据え置く決定を発表しましたが、トランプ氏は、これには言及して