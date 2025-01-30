Jリーグは30日、「FUJI FILM SUPER CUP 2025 概要発表記者会見」を開催した。2月8日(土)に国立競技場で行われる「FUJI FILM SUPER CUP 2025」。J1連覇で天皇杯も優勝したヴィッセル神戸とJリーグ2位のサンフレッチェ広島が対戦する。記者会見に出席したJリーグの野々村芳和チェアマンは、新シーズン開幕を告げるこの大会についてコメント。Jリーグを代表する両クラブの対戦を楽しみにするとともに、シーズン移行により今回が現行フ