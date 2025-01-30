バドミントンのパリ五輪混合ダブルス銅メダルの渡辺勇大選手が日本代表の内定を辞退したと29日、自身のInstagramで経緯を伝えました。「これはあくまでも私個人の見解で、日本バドミントン協会に対しては、私に協力できることがあるならば積極的に協力したいと思っています」とつづる渡辺選手。「従来（2024年8月まで）の日本代表は協会派遣時、大会負担金(参加料のようなもの)を日本バドミントン協会に選手(所属チーム)が支払うこ