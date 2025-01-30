バスケＢリーグ千葉ジェッツに所属する渡辺雄太の妻で元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（３０）が２６日付けで自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。雪だるまと雪の結晶の絵文字をＳＮＳに投稿し、一面が雪に囲まれた場所でピンクのニット帽を被り、黒のダウン姿で笑顔を見せる写真を複数枚アップした。この投稿にファンからは「雪ん子」「横顔、綺麗です」「可愛すぎ」「素敵です」などの