公明党の赤羽副代表は30日の記者会見で、中国の習近平国家主席が石破首相に送った親書の内容について、「『近いうちに日中首脳会談の開催をしたい』というような話だったと漏れ伝わっている」と明らかにした。自民党の森山幹事長と公明党の西田幹事長らが1月中旬に中国・北京を訪れ、李強首相と会談した際、習主席宛ての石破首相の親書を手渡した。これを受け、習主席からの親書が大使館に届き、森山、西田両幹事長が29日に官邸を