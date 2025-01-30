元衆院議員で元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が30日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。中居正広氏の女性トラブルに関し、同局のコンプライアンス（法令順守）が機能していなかったことに関して、「コンプラ側に共有しなかったというのは相当問題がある」と非難した。27日に行われたフジテレビの会見で、港浩一前社長はコンプライアンス推進室とは「連携しなかった」と発言していた。若狭氏はこれを問題視