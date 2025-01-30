空港施設 [東証Ｐ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.4％増の36.9億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の32億円→43.4億円(前期は31.7億円)に35.5％上方修正し、増益率が0.9％増→36.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.6億円→16.9