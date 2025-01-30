James Davey［ロンドン３０日ロイター］ - 英小売協会（ＢＲＣ）が３０日公表した年次犯罪調査によると、昨年英国で発生した小売業従業員に対する暴力や窃盗が記録的水準に急増し「制御不能」になっている。犯罪組織が一因という。２０２４年８月３１日までの１年間に発生した窃盗事件は２０００万件超（１日当たり約５万５０００件）と前年の１６００万件から大幅に増加。被害額は２２億ポンド（２７億ドル）に達した。Ｂ