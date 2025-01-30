Michelle NicholsDan Burns[国連 ２９日 ロイター] - トランプ米大統領が現行の海外支援を精査するため対外国援助の資金拠出を９０日間停止するよう指示したことを受け、人道支援団体は対応に苦慮している。米国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）は全ての援助団体に対し支援プログラムに関する通知があるまで援助を即時停止するよう指示。ＵＳＡＩＤの支払いも全て停止された。トランプ氏は就任直後、対外国援助が自身の「米国第一」方