東海エレクトロニクス [名証Ｍ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比47.2％減の7億0700万円に落ち込んだが、通期計画の7億2000万円に対する進捗率は98.2％に達し、5年平均の76.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比95.9％減の1300万円に大きく落ち込む計算