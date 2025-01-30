JR九州によりますと、肥薩線の隼人駅で30日午前11時ごろ、運行関連のシステムにエラーが発生しました。 この影響で、肥薩線の吉松駅と隼人駅の間と、吉都線の全線は運転を見合わせていましたが、午後1時半ごろに運転を再開しました。 エラーが出たシステムと予備の装置を取り換えたということです。 このトラブルで、普通列車2本が運休するなど、およそ100人に影響が出たということです。 ・ ・ ・