日本時間午後１０時１５分に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果や声明が発表され、同午後１０時４５分にラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われる。市場では、政策金利の中で最も重視される中銀預金金利は現行の３．００％から２．７５％に０．２５％引き下げられることが確実視されている。０．２５％の利下げは織り込み済みで、声明やラガルドＥＣＢ総裁の会見が焦点になっている。トランプ米大統領の関税政策による欧州経済の下振