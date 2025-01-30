女流将棋の大物ルーキー・中七海（なか・ななみ）女流三段が３０日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指された第５２期女流名人戦（報知新聞社主催）の予選第２ブロック準々決勝（３回戦）で、室田伊緒女流三段に後手番の１３０手で勝ち、昨年１２月の女流棋士デビューから無傷の６連勝を飾った。振り駒の結果、先手になった室田が三間飛車にすると、戦型はオールラウンダーの中は居飛車で角交換に進んだ。互いに打ち込んだ角を馬