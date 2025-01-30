電動アシスト自転車の非純正バッテリーの充電中に起きた発火事故の再現（製品評価技術基盤機構提供）製品評価技術基盤機構（NITE）は30日、インターネットで購入した製品に関する事故の報告が、2024年3月までの10年間に1617件あったと明らかにした。販売元が海外で製造輸入事業者が特定できないバッテリーや充電器などが多く、報告件数が増加傾向にあるとして注意を呼びかけている。ネット購入製品の事故は16年度までは100件未