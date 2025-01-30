日本原子力研究開発機構は２月にも、次世代原子炉「高温ガス炉」と一体で運用する水素製造施設の建設に向けて、原子力規制委員会に審査を申請する方針を固めた。高温ガス炉の実験炉「ＨＴＴＲ」（茨城県大洗町）の隣に設置する計画で、水素製造が実現すれば世界初となる。２０２５年度に規制委の審査で「合格」を取り付け、２８年度に運転開始を目指す。高温ガス炉は、従来の原発と同じ核分裂反応を利用するものだが、冷却機能