元NGT48でタレントの中井りか（27）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。元NGT48西村菜那子、来年1月から活動休止「ゆっくり身体の治療に専念」中井は、赤ちゃんの手に自分の手を添えた写真とともに「先日、無事に第1子を出産いたしました。スーパー難産でしたが現在は父母子ともに健康です」と報告した。続けて「我が子ながら天使すぎています。親子としてこれから日々の“はじめて”をたくさん共有して