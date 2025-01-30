公正取引委員会は29日、映画・アニメの制作に携わるクリエーターと制作会社との取引について情報提供を募るフォームをウェブサイトに設置した。多重下請け構造も多い業界で、現場に十分な収益が還元されていないとの指摘があるといい、「全体像を把握したい」としている。公取委は、様々な業種のクリエーターらが創造性、能力を最大限発揮できる取引環境を整備しようと、各業界の実態調査を進めている。昨年12月には、芸能・音