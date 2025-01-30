1月30日（現地時間29日）、NBAメンフィス・グリズリーズと2Way契約を結んでいる河村勇輝が、Gリーグのメンフィス・ハッスルvsオクラホマシティ・ブルーで先発出場し、7本連続して3ポイントシュートを沈めるなど、23得点7アシストの活躍を見せた。 前の試合、スーフォールズ・スカイフォース戦では3ポイント9本中1本の成功とシュートタッチに苦しんだが、この日は無得点で