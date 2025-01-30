3月7日より全国公開される映画『Playground／校庭』の本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：7歳の少女の視点から学校の過酷な日常を描く『Playground／校庭』2025年3月7日公開 ベルギー・ブリュッセル生まれのローラ・ワンデル監督の長編デビュー作である本作は、第74回カンヌ国際映画祭ある視点部門に出品され、国際批評家連盟賞を受賞。ロンドン映画祭で新人監督賞に輝くなど、2024年11月時点で