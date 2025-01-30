午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８６、値下がり銘柄数は６１２、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、その他製品、空運、非鉄など。値下がりで目立つのは精密機器、その他金融、不動産など。 出所：MINKABU PRESS