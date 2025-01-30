1時間1000円でおじさんをレンタルする！一体、どんな人が来るんだろうか？【漫画】本編を読む「コミケ」は、漫画の祭典「コミックマーケット」の略。世界最大規模といわれる「同人誌即売会」のことである。今ではプロ・アマ、企業・個人問わず、漫画やアニメ大好きっ子が集う人気のコミュニティだ。今回はそのイベントに「おっさんレンタル」を活用したという、いづみみなみ(@idumi_minami)さんのエッセイ漫画「夏コミにて『おっさ