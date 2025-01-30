ベッドは1日の3分の1近くの時間を過ごすことになる場所ですから、お金と時間の許す限りこだわりたいですよね。Xユーザーの「矢野白雪上等兵 白雪陸戦隊組長 駆逐艦白雪世話人」さん（以下、矢野白雪上等兵さん）がDIYしたベッドのこだわり具合が、話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】矢野白雪上等兵さんが住んでいる会社の独身寮に作ったのは、ブルーの金属フレームとベニヤ板で構成された