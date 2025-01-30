ソニーマーケティングは、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」コラボレーションのSIMフリースマートフォン「Xperia 1 VIXQ-EC44-2/BTR」の注文受付を、2025年1月22日〜3月31日午前10時までの期間、直販サイトおよび直営店舗「ソニーストア」で行う。発送は2月12日ごろからの予定。背面パネルに「後藤ひとり」など異なるデザインを刻印同作とのコラボレーション第4弾。カラーがブラックのモデルは、背面パネルに「後藤ひとり」とギタ