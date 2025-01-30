中居正広氏と女性のトラブルに「関わっていた」と報じられているフジテレビの編成幹部の社員A氏が、きょう付けで「人事局付」に異動したことがわかりました。異動の理由についてフジテレビは「職務執行が困難になったため」としています。一連の問題をめぐっては週刊文春は当初、「トラブル当日、女性はフジテレビの社員A氏に誘われ、中居さんとの食事会に参加した」などと報じていましたが、「女性は中居さんに誘われたことが分か