自動車展示会で、中国EV最大手BYDのブースを訪れる人たち＝2024年11月、バンコク（ゲッティ＝共同）国内自動車大手8社が30日、2024年の世界販売台数を発表した。既に公表した中国の電気自動車（EV）最大手、比亜迪（BYD）は427万2145台に急成長し、380万7311台のホンダと334万8687台の日産自動車、324万8317台のスズキを初めて上回った。EVをはじめ電動車を武器とする中国勢の台頭を改めて印象づけた。危機感を抱くホンダと日