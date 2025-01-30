元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する本田朋子アナウンサー（４１）が２９日付けで自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「チームラボ。順路がないから、迷路みたい。何度もぐるぐると巡りました。その時によって演出も変わるので、時間を忘れるほど楽しんできました」とつづり、アートな空間で笑みを浮かべる写真をアップ。他にも、夫でプロバスケ選手の五十嵐圭選手と子ども２人との仲むつまじ