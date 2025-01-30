欧州中央銀行の本部＝昨年9月、ドイツ・フランクフルト（共同）【フランクフルト共同】欧州中央銀行（ECB）は30日、理事会を開き、金融政策を議論する。物価高騰が和らいでいることに加え、弱い経済を下支えするため、追加で利下げを決める公算が大きい。政策金利として重視する中銀預金金利は現在、3.0％に設定している。利下げを決めれば4会合連続。欧州の対米貿易黒字は巨額に上り、トランプ米政権が貿易不均衡の是正を訴え