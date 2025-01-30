アマチュア化石発掘者が６６００万年前の動物の嘔吐物を発見した/Sten Lennart Jakobsen（ＣＮＮ）アマチュアの化石発掘者がこのほど、６６００万年前に遡（さかのぼ）る動物の嘔吐（おうと）物をデンマークの海岸で発見した。ピーター・ベニンケさんは、デンマーク東部のステウンス・クリントで「白亜の中で奇妙に小さく集まったユリの断片」を発見した。地元の博物館が２９日、ＣＮＮに送った声明で明らかにした。見つかった遺物