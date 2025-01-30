バンダイスピリッツは、『仮面ライダービルド』より「S.H.Figuarts 仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォーム 平成ジェネレーションズエディション」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月31日16時より予約受付開始。2025年8月発送予定。2025年8月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダービルド ラビットタンクハザードフォーム 平成ジェネレーションズエディション」(8