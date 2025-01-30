Simon LewisDaphne PsaledakisHumeyra Pamuk[ワシントン ２９日 ロイター] - トランプ米大統領が米国の対外援助を全面的に凍結したことを受け、米国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）の数百人の契約職員が無給休暇を命じられ、解雇される人も出ている。トランプ氏は就任初日の２０日、対外開発援助の効率性と外交政策との一貫性評価を行うとして、９０日間の援助停止を指示する大統領令に署名した。ルビオ国務長官は２８日、「人命救