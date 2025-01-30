【モデルプレス＝2025/01/30】俳優の泉澤祐希が30日までに、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し反響が寄せられている。【写真】泉澤祐希、2歳娘とラブラブ密着ショット◆泉澤祐希、娘からのハグ＆頬キスショット公開今回、泉澤は「本物笑顔」とつづり、娘から抱きつかれている2ショットを公開。写真には娘から頬にキスをされて微笑む泉澤の姿が。ファンからの「娘ちゃんにメロメロですね」というコメントに「だいしゅ