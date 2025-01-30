いざ、アムステルダムへ去年の年越しは、オランダの首都アムステルダムで過ごした。一昨年、３年前と私が大好きなニューヨークに行ったため、毎回同行している母が、「たまには違う所で」と言ってきたのだ。これまで母とは、ロンドン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ダラスで年越しをしてきた。たしかに私の趣味が色濃く出ている。「老い先短いし、あと何回海外に行けるか……」という、子にとってトドメの一言まで放ってきたの