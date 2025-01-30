【モデルプレス＝2025/01/30】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が30日、都内で開催された「バナナ・リパブリック 虎ノ門ヒルズ オープニングセレモニー」に出席。2025年の前半にチャレンジしたいことを明かした。【写真】平野紫耀、岸優太＆神宮寺勇太とのLINE初公開◆岸優太、ブランドアンバサダー就任は「光栄」このほど岸は、日本で初めてバナナ・リパブリックのブランドアンバサダーに就任。心境を聞かれると「とても光栄です