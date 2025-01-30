悪質な「囲い込み」が横行国土交通省は、’25年１月より宅地建物取引業法の施行規則を改正し、不動産仲介業者による「囲い込み」を防ぐための規制に乗り出した。不動産仲介業者による「囲い込み」とは何なのか？中古住宅の売買では、「売り手」と「買い手」がそれぞれ仲介手数料を不動産仲介業者に支払う。「囲い込み」とは、売り主の依頼を受けた仲介業者Ａが、「売り手」のみならず「買い手」からも仲介手数料を得ようと、「買い