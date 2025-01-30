たくさんの猫が生活するお宅に、新たに保護子猫が加わる様子が、YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」に投稿されました。動画は公開から1年で15万回超の再生回数を突破。新入りのミュウ君と、ボス猫であるやまと君とのふれあいの様子が話題を呼び、愛らしい姿に多くの人が心を動かされた模様。「癒されますね」「段々と仲良くなれてよかったです」といった声が寄せられています。 ある日、新入りのミュウ君がやってきた た