日本維新の会前代表の馬場伸幸衆院議員（60）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同党から党員資格停止処分を受け、2024年10月9日の衆院解散をもって政界引退を表明した足立康史前衆院議員（59）について「かつて維新の会に所属していた足立やすしさんが国民民主党から参議院の大阪選挙区から出ることが濃厚になったそうです」と投稿した。足立氏は表明していない。 【写真】かつては維新の代表選に出馬した足立康史