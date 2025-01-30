■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/27、NYダウ+289ドル高、44,713ドル2）1/28、NYダウ＋136ドル高、44,850ドル3）1/29、NYダウ▲136ドル安、44,713ドル【前回は】相場展望1月27日号米国株: 新政権発足1週間で新関税発表なく、株高・ドル安・金利低下へ日本株: 海外短期筋の主導で日経平均は年初から大幅下落⇒大幅上昇格言「節分天井」を忘れないように●2．米国株：中国DeepSeekショック、FRBは金利を据え置き