青梅マラソン（２月１６日・青梅マラソン日本陸連公認コース）の大会主催者は３０日、第５７回大会３０キロの部スペシャルスターターに２０１０年バンクーバー五輪男子フィギュアスケート銅メダルの高橋大輔さん（３８）が務めることを発表。また、男子７人、女子３人の招待選手も発表された。▽３０キロの部男子花尾恭輔（トヨタ自動車九州）坪井慧（ＴＲＡＣＫＴＯＫＹＯ）吉田周（東洋大）清水郁杜（法大）藁科健斗（専大