かわいいぬいぐるみや人気作品のキャラクターグッズなど、豊富なラインナップを展開するセガプライズ。今回は2025年1月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『とむとじぇりーごっこ』マスコット〜表情いろいろ〜を紹介します！ セガプライズ『とむとじぇりーごっこ』マスコット〜表情いろいろ〜  登場時期：2025年1月30日より順次サイズ：全長約8×5×10cm種類：全3種（とむ、じぇりー、たふ