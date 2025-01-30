女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は３１日に、第８５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）さくら通り商店街では、ＳＮＳでインパクトのある発信をしたおかげで新たな客がやって来て、店主たちが活気づく。そんな折、聖人（北村有起哉）の理容店に翔也（佐野勇斗）が来て、聖人の仕事ぶりに関心していると、通りで佐久間美佐江（キ