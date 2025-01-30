謎解きクリエイター松丸亮吾（29）、人気子役の永尾柚乃（8）が30日、レゴランド・ディスカバリー・センター東京で、松丸が監修した「謎解きチャレンジ」のメディアお披露目会に出席した。謎解きキッズアンバサダーの永尾は「レゴと謎解き、どちらも大好きなんです。アンバサダーに就任できて感激してます！」と喜び、「作品を作るのが大好きだし得意だし、チャンスがあれば永尾柚乃というレゴを作りたいです」と話した。チャレン