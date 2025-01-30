週末、土曜日と日曜日は低気圧が西日本から東日本にかけて進み、太平洋側の地域では雨や雪が降る見込みです。東京をはじめ関東では2日(日)は冷たい雨やところによっては雪が降りそうです。2月1日(土)午前9時の予想天気図です。東シナ海にある前線をともなった低気圧がその後東へと進む見込みです。「南岸低気圧」と呼ばれる低気圧の通過にともない、1日は西日本を中心に雪の降る天気になりそうです。その後、2日(日)には低気圧は日