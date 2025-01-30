西武の新外国人、タイラー・ネビン外野手（27）が30日、埼玉県所沢市の球団施設で来日初練習を実施した。前日29日に入団会見を終え「時差ボケもあるけど、日に日に状態は良くなってきている」と、打撃投手から広角に鋭い打球を飛ばした。父はドジャースの大谷がかつて在籍したエンゼルスの監督を務めていたフィル・ネビン氏で、「大谷の（映像を）よく見ろ」と言われてきた。ネビンは「ボールを遠くに飛ばしますし、走る面で