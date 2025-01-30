タレントのレイザーラモンＲＧが２９日、Ｘを更新。話題のＡＣジャパンＣＭで、「ゆうちゃみのお相手の人」のものまねを披露したところ、ご本人から反応が寄せられた。フジテレビ番組でほぼ毎日、必ず流れるＡＣジャパンのゆうちゃみ登場のＣＭ。「スイーツ系はマスト」「３日分は用意したい」などと、いざというときのための防災バッグの準備を呼びかけるＣＭで、ゆうちゃみはメガネをかけた男性インタビュアーから取材を受け