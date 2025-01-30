オミカレは2025年1月28日、全国の婚活者を対象に、「2024年恋活・婚活の振り返りと、2025年の抱負」「異性の見た目・自分の見た目」についてのアンケート調査の結果を発表した。同調査は2024年12月26日~2025年1月5日、オミカレ会員1,223人を対象にインターネットで実施した。新年の抱負男女共に、2025年は「恋人を作る」を恋活・婚活に通ずる抱負に掲げる人が多い傾向。特に男性は、71%近くが回答している。また、女性は半数近くが