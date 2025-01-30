郵便局で昼休みを導入するというニュースを聞いて「仕事の合間にしか窓口に行けない人はどうすればいい？」と感じた方もいるでしょう。会社員の中には、郵便局や銀行などの用事を昼休みに済ませる人も多く、郵便局の昼休みと重なると困ってしまうでしょう。 そこで今回は、郵便局における昼休み導入の状況や、仕事の合間にしか窓口に行けない人はどうすればいいかについて調べてみました。 郵便局における昼休