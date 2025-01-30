Maria Martinez[ベルリン ３０日 ロイター] - ドイツ財務省は３０日発表の月次報告書で、景気低迷にもかかわらず２０２４年の連邦・州政府の税収が前年比３．８％増加したことを明らかにした。総税収は８６１１億ユーロ（８９７４億ドル）で、前年比３．１％増の８５５２億ユーロという予想を上回った。２０２４年のドイツ経済は２年連続のマイナス成長だった。他国との競争激化、エネルギーコストの高騰、依然として高水準の