元タレントの木下優樹菜さんが2025年1月29日にインスタグラムのストーリーズを更新し、前日に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故に思いを馳せた。「なんとも言えない...」28日に発生した、八潮市の県道にある交差点の中央部分が陥没したというこの事故。深さ10メートルほどの穴に2トントラックが転落し、30日午前現在も、安否不明となったトラック運転手の救助は完了していない。木下さんはインスタグラムのストーリーズで、「八