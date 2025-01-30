「鏡野風力発電を考える会」などが鏡野町に要望書を提出28日 岡山県鏡野町で東京の企業が計画している風力発電事業についてです。企業が地盤調査を行うため町が町有林を貸す契約を結んでいたことが分かり、計画の反対を訴える地元住民らのグループが、「契約解除」を求めて要望書を提出しました。 （鏡野風力発電を考える会／大角香櫻里 代表）「議会軽視、かつ町民の思いに背く行為であると指摘せざるをえません」